Genau 20 Jahre war Rüdiger Taus Bezirkshauptmann von Weiz. Am 2. August 2002 hat er seine Funktion übernommen, mit 31. August 2022 ging er in Pension. "Ich habe es in den Unterlagen gefunden, damit bin ich sogar der längstdienende Bezirkshauptmann in Weiz geworden", erzählt der Grazer. Der Bezirk hatte es im früh angetan, schon Jahre vor seinem Amtsantritt hatte der Jurist gesagt: "Da will ich hin." Es hat geklappt und die Faszination hat sich nicht geändert: "Ich bin nach wie vor von dem Bezirk begeistert, er ist in seiner Vielfalt einzigartig. Wenn ich ihn einem Fremden erkläre, ist der oft verwendete Vergleich der Steiermark im Kleinen einfach treffend."