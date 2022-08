"Eine eigene Bar war immer schon mein Traum", sagt Andreas Karner. Der 31-jährige Gleisdorfer ist der neue Pächter der Sei-Giorni-Bar in Gleisdorf. Für den gelernten Koch, der zehn Jahre lang bei den Barmherzigen Brüdern in Kainbach bei Graz tätig war, geht mit der Neueröffnung der ehemaligen Gin-Bar in Gleisdorf ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Im Mai dieses Jahres wurde die Bar gegenüber der Zillertaler Trachtenwelt und der No-Name-Tankstelle durch den vorherigen Pächter geschlossen. Jetzt sperrt sie wieder auf. Bereits diesen Freitag – am 2. September – ist es so weit.