"Ich wollte schon immer mal bei einer Castingshow mitmachen, das stand auf meiner Bucket List", erzählt Isabella Jan, (Anm.: eine Liste mit Dingen, die man im restlichen Leben gerne noch tun oder erreichen möchte). Vor rund einer Woche war sie auf der Bühne von "The Voice of Germany" im Fernsehen zu sehen. In den Blind Auditions - hier wählen die Coaches die Kandidaten der aktuellen Staffel aus - sang die Weizerin "It's Oh So Quiet" von Björk.