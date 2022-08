Die Digitalisierung nennt die 26-jährige Chiara Raith ihr Steckenpferd. Seit 2017 war sie Assistentin der Geschäftsführung beim Tourismusverband Naturpark Almenland. Nach der Zusammenlegung der Tourismusverbände zur Erlebnisregion Oststeiermark ist sie seit vergangenem Jahr als Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle in Passail tätig. Ab 1. September, tritt sie nun die Nachfolge von Christine Pollhammer an (nach 13 Jahren an der Spitze des Naturpark Allmenland-Tourismus geht sie in den Ruhestand) und übernimmt die Leitung der Geschäftsstelle.