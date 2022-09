Kein Apfelkorso, sondern eine Rundwanderung eröffnet heuer den Apfelstraßenherbst in Puch bei Weiz. "Die Sicherheitsauflagen sind zu hoch und die Organisation zu umfangreich", sagt Apfelstraßen-Obmann Martin Leitner. Dazu kommt die aktuelle Lebensmittelkrise. "Ich denke, dass wir unsere Äpfel besser als Nahrungsmittel nutzen, statt als Ziergegenstände", so Leitner. Und auch der Umweltgedanke spielt mit: "Es geht darum, die Natur und unsere Obstgärten intensiv und mit allen Sinnen zu erleben. Das funktioniert bei einer Wanderung zu Fuß am besten", sagt Josef Hirt vom Apfelland-Tourismus.