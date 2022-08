Ein Bild der Verwüstung zeichnet sich entlang der Landesstraße L 405 von Birkfeld in Richtung Miesenbach. Eine Absperrung sowie eine Umleitungstafel verbieten im Ortsteil Gschaid die Durchfahrt durch den Graben. Am vergangenen Donnerstag wütete hier der Sturm. Böen von über 100 km/h zogen durch die Steiermark, wie stark sie in der Region Birkfeld und Miesenbach wirklich waren, ist nicht bekannt.