In Feistritzwald in Rettenegg ist es Freitagnacht zum Brand eines Nebengebäudes gekommen. Gegen 23.15 Uhr hörte eine 31-Jährige in ihrer Wohnung in einem Mehrparteienhaus ein lautes Knistern. Als sie aus dem Fenster sah, bemerkte sie den Brand eines Holzschuppens vor der Wohnanlage und verständigte die Einsatzkräfte.