Erst im Vorjahr haben Sie in Hartberg für den Landkrimi „Steirergeld“ gedreht. Wie geht es Ihnen dabei, wenn sie mal in Ihrer Heimat, der Oststeiermark, arbeiten können?

STEFANIE DVORAK: Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht! Ich habe die Bürgermeisterin von Hartberg gespielt, die in einen Bankenskandal verwickelt ist. Der Dreh war sehr lustig. Ich muss aber gestehen, dass ich da das erste Mal in der Hartberger Innenstadt war. Sie ist wirklich wunderschön, ich war total begeistert. Sonst ist es mit Drehen aber eher mager, weil ich sehr viel am Theater mache und die Filmproduktionsfirmen ganz oft freie Verfügbarkeiten wollen. Außer man ist ein Star – aber das bin ich nicht.