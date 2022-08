Vergangenes Wochenende fand zum 70. Mal das Parkfest in Gersdorf statt, organisiert von der Freiwilligen Feuerwehr. Besonders das Fest im Jahr 1957 blieb in Erinnerung. Damals stürzte der Tanzboden ein und viele Gäste gingen gezwungenermaßen baden - in den Mühlgang. Rosa Donner gehörte nicht zu ihnen. Ihr damaliger Tanzpartner - und späterer Ehemann - drängte sie in weiser Voraussicht aufs "Festland". Sie erinnert sich an jenen Abend: