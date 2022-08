"Unser Ziel war es, Dachflächen zu nutzen und ohnehin schon versiegelte Flächen einzubinden", leitet Werner Höfler, Bürgermeister von Hofstätten/Raab, die Präsentation des neuen Projekts ein: Auf den rund 2000 Quadratmetern der neu gebauten Park & Drive-Anlage sollen Fotovoltaik-Carports errichtet werden. 150 Parkplätze bietet der an der B68 in Wünschendorf gelegene Parkplatz. Eröffnet wird er in den nächsten Wochen oder Monaten, so Höfler. Fertig gebaut ist er bereits, es gab jedoch einige rechtliche Probleme.