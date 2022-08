Vor wenigen Wochen hat am Gleisdorfer Ring der große Umbau begonnen. Nach dem Untergrund - wo der Grundstein für die neue Infrastruktur, mit Fernwärme, Strom, Glasfaser und Wasser gelegt wurde - geht es jetzt an die Oberfläche. Mit dem Bau des Radweges von der Brücke in der Grazer Straße bis zur Neugasse beginnt die Umsetzung des neuen Gleisdorfer Rings. Dieser stellt einen Paradigmenwechsel für Gleisdorf dar, wie Bürgermeister Christoph Stark betont. Bei keinem anderen Projekt wurde so viel diskutiert wie beim Ring und dem Radverkehrskonzept.