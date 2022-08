Schon der Beginn der Multifunktionalen Lärmschutzanlage (MLA) entlang der A 2 in Gleisdorf war holprig, denn eigentlich hätte sie zur Landesausstellung "Energie" in Weiz und Gleisdorf 2001 fertig sein sollen. Stattdessen wurde erst Anfang 2002 ein Probebetrieb gestartet, im Mai gab es dann die offizielle Eröffnung. Es wurden nicht nur normale Lärmschutzwände errichtet, sondern am oberen Ende erstmals in Österreich auch Fotovoltaikelemente verbaut. Diese versorgten die digitalen Überkopfwegweiser (damals gab es diese noch nicht flächendeckend) mit Strom, der Rest wurde in das Netz der Feistritzwerke eingespeist.