Zwei Jahre ohne Mulbratlfest sind vorüber und jetzt ist es wieder so weit: Am 27. August kehrt das Traditionsfest in die Innenstadt zurück und Mulbratl-Fans können wieder jausnen, was das Zeug hält. Bis zu 12.000 Besucherinnen und Besucher werden am letzten Augustwochenende rund um den Südtiroler Platz, der Bismarck- und Elingasse erwartet, verrät Verena Lerchbaum vom Weizer Stadtmarketing.