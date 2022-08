Nach zweijähriger Corona-Pause war es endlich wieder so weit: Die Feuerwehr Untergroßau lud zum traditionellen Sommerfest am Bauhof. Die Feuerwehr unter Kommandant Martin Groß verwöhnte das Festpublikum an verschiedenen Bars mit Getränken und Kulinarik. Unter den zahlreichen Besuchern war auch Vizebürgermeister Josef Gerstmann. Auch einige Polterrunden nutzten das gesellige Festereignis um ordentlich zu feiern. Bei ausgelassender Stimmung und nötiger Tanzmusik durch die Gruppe "Echt Stark" dauerte das Sommerfest bis in die frühen Morgenstunden.