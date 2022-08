Der Countdown läuft: In wenigen Tagen - nämlich am 6. August - startet das Internationale Dixie- und Swingfestival in der Steiermark. Obwohl von Fürstenfeld nach Weiz übersiedelt, findet der Startschuss im Thermen- und Vulkanland statt - und zwar im Rogner Bad Blumau. Ganz bewusst und als Statement hat der Veranstalter das ukrainische Swing-Trio "The Night Owls" für den Abend im Rogner Bad Blumau ausgewählt. Bei dieser ukrainischen Formation spielt der Österreicher Tobias Steinrück den Bass, er hat kürzlich mit seiner "Freaky Friday Jailhouse Gang" als Vorband von Toto in Graz gespielt.