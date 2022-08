"So klein sie ist, so lieblich und zart ist ihr Klang", sagt Peter Schweighofer und öffnet die aus dem 17. Jahrhundert stammende Orgel. Seit 20 Jahren ist er Obmann des 1972 gegründeten Laurentibergkomitees in Piregg. Zum Vorschein kommen zwanzig fein polierte silberne Orgelpfeifen. Doch sie sind nicht das älteste, das die spätgotische Laurentibergkirche in Piregg (Gemeinde Birkfeld) zu bieten hat.