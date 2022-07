Der Wettergott war milde gestimmt und so konnte die Premiere des Jedermann im Kirchhof von Rettenegg als Freiluftaufführung über die Bühne gehen. Mystische Stimmung, dunkelblauer Nachthimmel – nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause waren sowohl Darsteller wie auch Besucher begeistert davon, wieder Theaterluft inhalieren zu dürfen. Imposant in Ausdruck und Mimik wurde das Spiel vom Sterben des wohlhabenden Mannes dargestellt, der letztendlich sein gottesfernes Leben bereut. Die Darsteller, darunter viele Neubesetzungen wie auch Jakob Braunstein als Jedermann, waren zweifellos in Hochform.