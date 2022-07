"Ich habe Bombenangriffe und Raketenregen unbeschadet überlebt und dann habe ich in Österreich einen Autounfall", sagt Yevhenii Zhuchok. Er schmunzelt, obwohl ihm eigentlich nicht zum Lachen zumute ist. Seit fünf Monaten herrscht in seinem Heimatland Krieg. Seither ist der 43-Jährige mit seinem Transporter in ganz Europa unterwegs, um Spenden für die Kriegsgebiete in der Ukraine zu sammeln.