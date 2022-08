"Die Gaststube ist für mich wie mein Wohnzimmer"

Sommergespräch. Mit 19 Jahren eröffnete Monika Fasching-Posch den Gasthof "Zur Klause" in St. Jakob im Walde. 1991 erhielt sie ihre erste Haube. Die 63-Jährige erzählt, warum sie nach 37 Jahren nicht ans Aufhören denkt, was nicht in die Küche kommt und wohin sie gern mit ihrem Cabrio düst.