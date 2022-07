Angespannt ist die Personalsituation derzeit im Bezirkspflegeheim Gleisdorf. Von 140 Betten sind derzeit nur 125 belegt. 15 Betten sind aktuell gesperrt, über den Sommer wurde ein Aufnahmestopp verhängt. Der Grund: Personalmangel. 14,5 Vollzeitdienststellen sind derzeit in den Bereichen diplomiertes Pflegepersonal und Pflegefachassistenz besetzt. Zu wenig, um im Vollbetrieb fahren zu können, bringt es Thomas Weiß, Direktor des Bezirkspflegeheimes Gleisdorf, auf den Punkt. Laut Personalschlüssel des Landes Steiermark bräuchte es zusätzlich vier Vollzeitkräfte. "Das kommt aber auch auf die Pflegestufen der Personen an", so Weiß.