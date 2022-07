Ein Pkw-Lenker war mit seinem Fahrzeug am Sonntagabend auf der L 360 in Neudorf Richtung Preßguts unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er kurz nach der Ortsausfahrt mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und touchierte ein entgegenkommendes Fahrzeug. An den beiden Fahrzeugen entstanden im Bereich der Seitenspiegel und Reifen erhebliche Sachschäden.