Am letzten Juliwochenende geht es im Bezirk Weiz heiß her

Tip-Kirta in Gleisdorf und Kirtag in Birkfeld am Freitag und als Draufgabe das Rindfleischfest am Sonntag in Fischbach: Das letzte Juliwochenende hat es im Bezirk Weiz noch einmal ordentlich in sich.