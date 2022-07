Spiel, Sport und Spaß: 220 Jungflorianis genossen das Lagerleben in Gersdorf

Vier Tage lang verwandelte sich der Park in Gersdorf an der Feistritz in ein Zeltlager. Grund war das Feuerwehrjugendlager des Bereichsfeuerwehrverbandes Weiz. Am Programm: Jede Menge, Spiel, Spaß und Leistungsbewerbe.