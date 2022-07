Die Frage nach der nationalen Herkunft wird in den Mittelpunkt gestellt und zur gleichen Zeit bedeutungslos. Mit der Sprache des Tanzes werden alle Grenzen überwunden. Es erklingen Sirenen, es knallt und kracht – die 31. Ausgabe der Internationalen Bühnenwerkstatt wird mit einer gefühlvollen Tanzaufführung den Geschehnissen in der Ukraine gewidmet. Am vergangenen Donnerstag wurde die Performance im Weizer Europasaal aufgeführt.