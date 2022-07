"Sie haben alle Suchtgifte kombiniert, die mir auf die Schnelle einfallen." Das Verständnis des Richters gegenüber dem 23-jährigen Angeklagten hält sich in Grenzen. Nicht zum ersten Mal muss sich dieser vor Gericht verantworten, bereits in der Vergangenheit wurde er wegen eines Suchtmitteldelikts verurteilt. Da hilft auch all die Reue nichts, die der 23-Jährige zeigt. "Ich bin nur froh, dass niemand gestorben ist und kein Kind im Auto war."