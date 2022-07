Seitenwechsel hieß es am Donnerstagmorgen in der Penny-Filiale in Weiz. Die reguläre Belegschaft kam zwar zu Schichtbeginn um 6 Uhr morgens zur Arbeit, durfte aber gleich wieder gehen. Denn die beiden Geschäftsführer Ralf Teschmit und Mario Märzinger übernahmen am Donnerstag ihren Job.