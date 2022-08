Ihr seid durch euer nachhaltiges Modelabel "Earthseason" im Bezirk Weiz bekannt geworden, vor allem bei der jüngeren Generation. Begonnen hat alles mit der Gründung im Jahr 2020, was hat sich inzwischen getan?

MARCO LAMBAUER: Wir haben schon fünf Kollektionen auf den Markt gebracht. Das aufregendste ist wahrscheinlich, dass wir unsere letzte Kollektion anstatt in Portugal zusammen mit der Chance B in der Gleisdorfer Näherei produziert haben.