Eine kleine Schlange hat sich in der Mittelschule in St. Ruprecht an der Raab am späten Dienstagnachmittag gebildet. Geduldig warten die Menschen, bis sie ihren ausgefüllten Fragebogen mit einem Rot-Kreuz-Mitarbeiter besprechen können. Der sagt ihnen dann, ob sie weiter zur Ärztin - und infolgedessen Blutspenden dürfen - oder nicht.