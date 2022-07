Frau Schmidt, Sie haben vor etwa einem Jahr Ihre Modelkarriere gestartet und sehr vieles in diesem Jahr erreicht - mit 17 Jahren. Wie blicken Sie auf die Ereignisse zurück?

SARAH SCHMIDT: Als ich zu Beginn in die Agentur gekommen bin, war es stressig, aber dann hat sich alles eingependelt und jetzt baut es sich in einem guten Tempo auf. In Mailand bekomme ich immer mehr und immer bessere Jobs.