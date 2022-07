Nach dem Staatsmeistertitel sowie Platz zwei bei der Europameisterschaft in Portugal krönte sich das Robocup-Team der HTL Weiz am Freitag zum Weltmeister. Andrea Windisch, Manuel Schaumberger, Markus Rauber und Thomas Baumkircher wurden in der Kategorie "On Stage" bei dem in Bangkok stattfindenden Robocup als bestes technisches Team ausgezeichnet. "Damit ist die HTL Weiz zum sechsten Mal Weltmeister geworden und somit die erfolgreichste Schule weltweit", zeigte sich Betreuungslehrer Anton Edl stolz auf die Leistung seiner Schützlinge.