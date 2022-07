"Ich war nie die, die ständig auf die Nächtigungszahlen geschielt hat"

Nach 13 Jahren als Geschäftsführerin im Tourismusverband Almenland und Leiterin der Geschäftsstelle Naturpark Almenland geht Christine Pollhammer in Pension. Sie spricht über große und kleine Erfolge und was sie in der Pension geplant hat.