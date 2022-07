"Danke an das österreichische Volk für die Unterstützung der Ukraine" steht auf dem weißen Transporter, mit dem Yevhenii Zhuchok derzeit unterwegs ist. Er ist Architekt in Kiew und Volontär für ukrainische Hilfsorganisationen. Seine Frau Inna Zhuchok lebt mit den beiden Kindern Illona und Maya seit März dieses Jahres in Weiz. Ebenso wie hunderttausend andere Familien flüchteten sie vom Krieg, der seit dem 24. Februar die Ukraine in Atem hält. Yevhenii Zhuchok blieb in Kiew. "Männer dürfen derzeit nicht einmal den eigenen Wohnort verlassen, weil sie jederzeit zum Kriegsdienst eingezogen werden können", erzählt Fery Berger, Leiter von der Organisation Way of Hope, die derzeit 50 Flüchtlinge im Stadtgebiet Weiz betreut.