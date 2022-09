Als ehemaliger Eishockeyprofi sind Sie viel in der Welt herumgekommen. Sie haben in Finnland, Amerika und der Schweiz gelebt. Wo war es am schönsten?

OLIVER SETZINGER: Sportlich gesehen auf jeden Fall in der Schweiz. Alles ist sehr professionell und perfekt durchorganisiert. Von 15 bis 22 Jahren war ich in Finnland, das war auch wichtig für mich, da fand der sportliche Feinschliff statt. Amerika ist im Gegensatz zu Europa eine ganz andere Welt. Viel Show.