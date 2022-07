Singen, Tanzen und Trommeln auf den Brettern, die die Welt bedeuten - von 17. bis 21. Juli haben Jugendliche im Forum Kloster in Gleisdorf wieder die Möglichkeit dazu. Und das zum bereits 10. Mal - nämlich beim Sing & Dance Workshop von Marianne Weninger. "Mein erstes Kind war begeistert vom Singen und Tanzen. Leider gab es in der Region kein passendes Ferienangebot und so habe ich mich entschieden, selbst eines anzubieten", erklärt Weninger.