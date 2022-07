"Das ist wirklich eine große Sauerei und unverständlich, wer so etwas macht", zeigt sich Gertrude Offenbacher erzürnt. Die langjährige ÖVP-Gemeinderätin bewohnt eine Eigentumswohnung in der Hofstatt in Weiz, zum zweiten Mal in Folge ist es dort auf der Grünfläche bei der Kreuzung Ludwig-Schlacher-Gasse und Leopoldhofweg, zu einem Vandalenakt gekommen. Im Mai dieses Jahres mussten drei Obstbäume - konkret handelt es sich um zwei Zwetschken- und einen Apfelbaum - ihr Leben lassen. Warum? Ein noch Unbekannter oder eine Unbekannte hatte die Bäume umgeschnitten. "Vermutlich in der Nacht mit einer Säge", sagt der Hausmeister Smail Bahric. Denn der Vorfall wurde erst am Tag danach bemerkt.