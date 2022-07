"You are the Dancing Queen", dröhnt es aus der Jukebox, bunte Lichter erleuchten den neuen Disco-Raum im Jugendhaus Passail, im Nebenraum wird ordentlich am Wuzzlertisch gedreht. Einen Stock höher haben es sich zwei Jugendliche auf der Couch im Lesezimmer gemütlich gemacht. "Wir finden es total super", sind sich Anna Karrer (17) und Sophia Beikircher (12) einig. Die beiden Jugendlichen aus Passail sprechen über die neuen Räumlichkeiten, der sogenannten "Youththek" im "Youtreff"-Jugendhaus Passail. Dieses befindet sich seit Dezember 2019 in historischen Gemäuern, nämlich dem ehemaligen Schulhaus aus dem 18. Jahrhundert in der Fladnitzer Straße 1.