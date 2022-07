Vor neun Jahren hat sich die Gleisdorfer JVP gesagt "Gleisdorf braucht mehr Party!" und hat erstmals das Parkfest in den Gleisdorfer Stadtpark gezaubert. Bis 2019 fand es jährlich statt, 2020 und 2021 musste es coronabedingt abgesagt werden. In diesem Jahr stand dem Comeback nichts im Wege. "Die Abläufe waren nicht mehr ganz so routiniert, aber das Team hat den Nervenkitzel bravourös gemeistert", freut sich Hauptorganisator Dominik Kutschera, Obmann der JVP Gleisdorf.