Mehr als 90 Mitglieder zählt der Arzberger Knappenverein. Am Wochenende lud man zur großen Festveranstaltung - gefeiert wurde ein Vierteljahrhundert. Viele Gastvereine, Besucher und Ehrengäste erwiesen dem jubilierenden Verein die Ehre und waren Mitgestalter des Geburtstagsfestes am Sportplatz von Arzberg, in der Gemeinde Passail.