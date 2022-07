"Vieles Schöne lebt davon, dass Menschen mehr tun als ihre Pflicht", sagt Karin Strempfl von der Chance B-Freiwilligenbörse in Gleisdorf. Aus diesem Grund will die Chance B Ehrenamtliche vor den Vorgang bitten. Egal ob im Großen und oder im Kleinen. Jeder kennt in seinem Umfeld Menschen, die sich mit großer Hingabe um das Allgemeinwohl kümmern. Und diese kann man jetzt als seine Alltagshelden nominieren.