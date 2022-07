"Am liebsten fahre ich mit dem Dreiachser, der liegt viel besser in der Kurve", sagt Susanne Weber. Tagtäglich manövriert sie ihren 15 Meter langen Linienbus von Fürstenfeld über die Ries nach Graz. Die Fürstenfelderin ist eine von 35 Frauen, die beim zam Oststeiermark (Zentrum für Ausbildungs-Management) die Ausbildung zur Buslenkerin absolviert hat. Seit 2019 fährt sie für die ÖBB. "Und habe es nie einen Tag bereut", sagt Weber. Zum Busfahren gekommen ist sie über den Infonachmittag beim Zam in Gleisdorf. "Ich hätte nie daran gedacht, Busfahrerin zu werden. Beim Zam wurden uns verschiedene Berufsbilder vorstellt, und da hab ich mir gedacht, das würde mich interessieren", so Weber.