Noch unbekannte Täter brachen am Montag in ein Einfamilienhaus in Pischelsdorf ein und erbeuteten Bargeld in der Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen 6 und 15 Uhr.

Die Täter verschafften sich durch ein Fenster Zugang ins Haus. Die Ermittlungen laufen. Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion St. Margarethen an der Raab (059-133 6272 100) sind erbeten. Die Polizei rät, wachsam zu sein und trotz Hitze Türen und Fenstern geschlossen zu halten.