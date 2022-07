"Ich arbeite gerne mit Menschen und würde gerne ehrenamtlich tätig sein. Damit ich weiß, was Ehrenamt überhaupt darf und wie ich Menschen unterstützen kann, habe ich mich für diesen Kurs entschieden", sagt Elke Reichmann. Die Fürstenfelderin ist eine von insgesamt 35 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die die Berufsdienst-Ausbildung der Chance B in Gleisdorf absolvierten. "Dabei geht es aber nicht um pflegerische Tätigkeiten, sondern darum Zeit zu schenken", betont Karin Strempfl, Koordinatorin der Chance B-Freiwilligenbörse in Gleisdorf.