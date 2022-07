Endlich ist es so weit: auf dem neuen Bewegungspark in Hofstätten an der Raab tummeln sich die Kinder. Im Rahmen des Schulschlussfestes der Volksschule Hofstätten an der Raab wurde die neue Multisportanlage offiziell eröffnet. Neben zahlreichen Spielgeräten, wie Rutschen und Kletterparcour, finden sich auch ein Volleyball-, ein Kleinfußballplatz sowie einen Tischtennisplatz am 5.000 Quadratmeter großen Gelände. Insgesamt 240.000 Euro hatte die Gemeinde investiert.