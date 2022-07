"Die einzige Konstante ist die Veränderung" - welche Veränderung die Stadt Weiz in den vergangenen 90 Jahren durchgemacht hat, zeigt die aktuelle Sonderausstellung anlässlich des 90-Jahr-Jubiläums der Stadterhebung. Diese erfolgte am 26. November 1932. "Damals gab es wenig zu feiern", betonte Bürgermeister Erwin Eggenreich. Der große Börsencrash 1929 hinterließ auch in Weiz tiefe Spuren und die Arbeitslosigkeit lag bei fast 60 Prozent. "Allein im Winter 1931/32 mussten etwa 13.000 Mahlzeiten an Bedürftige ausgegeben werden. Das Gemeindebudget sah einen Abgang von 20 Prozent vor", blickt Eggenreich zurück.