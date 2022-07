Friedhof in Gleisdorf

Viele Hände, schnelles Ende: Bestattungsbäume werden jetzt gepflanzt

Jetzt wird gepflanzt: Die Arbeiten am neuen Baumbestattungs-Areal am Gleisdorfer Friedhof laufen auf Hochtouren. Für die Bepflanzung werden in der Woche von 11. bis 16. Juli noch helfende Hände gesucht.