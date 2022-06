Junger Floinger zauberte sich zum Harmonika-Staatsmeistertitel

Auf der Steirischen Harmonika gibt Andreas Straßegger den Ton an. Seit sieben Jahren fliegen die Finger des 14-Jährigen über die Knöpfe. So gut, dass er beim Bundeswettbewerb in Perg zum Staatsmeister in der Stufe C gekrönt worden ist.