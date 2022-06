Es misst stolze 180 Meter und hat einen Rotordurchmesser von 126 Metern: die Rede ist vom neuen Windrad auf der Sommeralm. Nach einer einjährigen Bauzeit (bereits die Anlieferung der 62 Meter langen Windkraftflügel sorgten im August vergangenen Jahres für großes Aufsehen auf der Sommeralm), wurde eines der leistungsstärksten Berg-Windräder in Europa nun offiziell in Betrieb genommen. 3000 Haushalte versorgt es ab sofort mit grünem Strom. "Es ist ein Leuchtturmprojekt für erneuerbare Energie", betonte Thomas Derler, Bürgermeister von St. Kathrein am Offenegg. So wie das erste Kraftwerk aus dem Jahr 1999 sei es ein weit um sichtbares Wahrzeichen und Vorzeigeprojekt für die Gemeinde.