Von Polenta-Schnitten über Melanzani-Auflauf bis Apfeltommerl - über hundert Rezepte finden sich im neuen Kochbuch "Bei Omas schmeckt´s am besten" - nach den ersten beiden Teilen im Vorjahr, wird im dritten Band der Fokus auf den sorgsamen Umgang mit Lebensmitteln gelegt. Für Rezeptideen hat sich die Werbeagentur "Josef und Maria" aus Graz darum heuer die "Omas für Future Steiermark" mit ins Boot oder besser gesagt, in die Küche, geholt. Im Jänner 2020 hat die Gleisdorferin Christine Weiss die Omas for Future Steiermark gegründet, mittlerweile gibt es drei Regionalgruppen (Gleisdorf, Feldbach und Leibnitz). Insgesamt zwölf Omas for Future haben sich mit Rezepten an dem neuen Band beteiligt. Christine Weiss kredenzt etwa eine steirische Käferbohnensuppe.