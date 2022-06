Äpfel mit Tomaten, Mozzarella und grünem Salat als Vorspeise. Ein veganes Gemüse-Linsen-Dahl Curry mit Apfel-Dattel-Chutney als Hauptspeise und zum Dessert ein Apfeltiramisu. Vergangenes Wochenende reiste Konditor-Weltmeisterin Eveline Wild von St. Kathrein am Offenegg nach Wien, ins Zoku-Hotel am Prater. Dort stellte sie ihre Fähigkeiten unter Beweis - im Beisein von Österreichs Foodbloggern. Wie beispielsweise Hendrik Genotte, alias "Hank_ge", dessen Beiträge rund 349.000 Menschen auf Instagram verfolgen. Er betreibt Lokale in Wien und Berlin und ist für seine ausgefallenen Pizzakreationen bekannt. Zu Wilds "Apfel-Dattel-Chutney" meinte er: "Eine inspirierende Kombination, Apfel und etwas Scharfes". Für die Hauptspeise ließ Wild sich von der indischen Küche inspirieren.