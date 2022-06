Mit dem schwungvollen Lied „Wir feiern heut ein Fest und laden alle ein!“ begrüßten die Kinder des Kindergartens eine Vielzahl von Gästen bei der Eröffnung des neuen Bildungshauses Ilztal in Prebensdorf. So konnte Bürgermeister Andreas Nagl beim Festakt Landesrätin Juliane Bogner-Strauß, Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner, Abteilungsleiterin Petra Pieber, Nationalratsabgeordneten Christoph Stark, Bürgermeisterkollegen und natürlich Volksschulleiterin Elisabeth Lang mit Kindergartenleiterin Anita Hirzberger am „Freudentag für die ganze Bildungsregion Oststeiermark“ willkommen heißen.